20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi partecipa alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" conferite per l'anno 2023 dal Presidente della RepubblicaConservatorio "Giuseppe Verdi" (ore 10:30)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi porta i saluti istituzionali al Concerto per la pace "Peace neverending", organizzato in occasione del secondo anniversario dello scoppio del conflitto in Ucraina dall'Associazione Children in Crisis Italy Onlus e da Support UA Children con il patrocinio del Consolato Generale d'Ucraina a Milano e del Comune di Milano. È presente il Console Generale d'Ucraina a Milano, Andrij Kartysh.Palazzo Marino, sala Alessi (ore 18:30)REGIONESeconda giornata de “La salute è un diritto”, prima conferenza regionale Pd sulla salute. Intervengono, tra gli altri: Onorio Rosati Capogruppo regionale AVS; Don Virginio Colmegna Presidente onorario Casa della Carità; Lamberto Bertolè Assessore Politiche Sociali Comune di Milano; Irene Tinagli Europarlamentare PD; Emilio Del Bono, Vicepresidente Consiglio regionale Lombardia; Pierfrancesco Majorino, Capogruppo regionale PD; Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo; Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd-Palazzo Pirelli (dalle ore 9:30)L'assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa all'evento dedicato alla realtà dell'area omogenea Cremasca sul tema “Un territorio più unito per una provincia più forte”.Teatro San Domenico, piazza Trento e Trieste, 6 Crema/Cr (ore 10)L'assessore alla Casa e housing sociale, Paolo Franco, partecipa alla cerimonia di inaugurazione dei lavori relativi alla sede della “Fondazione Monsignor Portaluppi”.via Casnida Treviglio/Bg (ore 11:30)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, interviene all'undicesima edizione della Rassegna provinciale di gestione faunistica venatoria.area feste, via S. Antonio Gorno/Bg (ore 15)L'assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa alla cerimonia di inaugurazione dei lavori di riqualificazione del centro Tina Salvi e Mirko Fiorona “La Casa del Sorriso” e “Centro Mille Idee”.via Papa Giovanni XXIII Almenno San Salvatore/Bg (ore 16)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, partecipa alla cena sociale del Gruppo Alpini.oratorio Don Bosco, via Roma – Parre/Bg (ore 18)VARIEIn occasione della mostra I need to live, il fotografo tedesco Juergen Teller incontra il pubblico per uno speciale firma copie dei suoi volumi in vendita presso il nostro StorePalazzo Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 11)“Vittoria per la pace - Marcia del Nord Italia”, a due anni dalla guerra in Ucraina.Piazza Castello (ore 13)Manifestazione nazionale per la PalestinaPiazzale Loreto (ore 14:30)Primo talk "Le chiavi del Paradiso. Housing First, dalla strada alla casa Riflessioni e pratiche della Comunità di Sant'Egidio a Milano".Casa dell'Amicizia, via Olivetani 3 (ore 17)MONZAInaugurazione della Mostra “Le Immagini della fantasia”. Sono presenti il Sindaco Paolo Pilotto, l’assessore alle biblioteche Viviana Guidetti e l’assessore alla cultura Arianna Bettin. Intervengono, inoltre, il Sindaco di Sarmede Larry Pizzol e il Presidente della Fondazione Zavrel, Uberto Di Remigio.Orangerie della Villa Reale di Monza (ore 11) (Rem)