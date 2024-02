Forza Italia: Casellati, con Congresso scriviamo nuova pagina di storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Con il Congresso nazionale di Forza Italia “scriviamo una nuova pagina di storia”. Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. “Dopo la mancanza di Silvio Berlusconi, Tajani ci ha fatto capire che il presidente ci guida ancora oggi con le sue idee - ha spiegato -. Noi saremo sempre al fianco di Tajani”, ha concluso. (Rin)