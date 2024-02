Roma: l’era del 5G, da paraboliche su terrazze alle small cells su colonnati San Pietro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il piano è iperfuturista, tanto che il sindaco Roberto Gualtieri, ha fatto sapere che “Roma è tra le prime città al mondo insieme a New York, Singapore, Londra e Los Angeles, a lanciare un piano così ambizioso e che cambierà la qualità della vita e dei servizi, pubblici e privati”. L’investimento ammonta a quasi 100 milioni di euro, di cui 20 provenienti dal pubblico e la restante parte dal privato. Si procederà con un project financing, una proposta di collaborazione pubblico-privato avanzata dal colosso australiano delle telecomunicazioni Bai Communications. La gara è stata aggiudicata, ad agosto scorso, a un Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla capofila Boldyn Networks (nuova denominazione societaria della Bai), affiancata da Unidata, Ifm e Cecchini. Il modello di finanziamento è quello adottato per il termovalorizzatore e lo stesso che l’amministrazione sta immaginando, è notizia di oggi, per costruire la Metro D. (segue) (Rer)