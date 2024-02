Roma: l’era del 5G, da paraboliche su terrazze alle small cells su colonnati San Pietro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede un cronoprogramma serrato. Entro dicembre 2024: la posa della fibra in cento piazze e la copertura delle fermate delle Metro A, B e C inserite nei percorsi giubilari; l’installazione di 1.400 telecamere e 1.260 sensori IoT. Entro giugno 2025: sarà completata la copertura della Metro A, saranno coperte al 75 per cento e al 50 per cento le Metro B e C, saranno installate tutte le 2.000 telecamere previste e saranno sistemati i 1.800 sensori IoT. A dicembre 2025 sarà ultimata la copertura della Metro B, a giugno del 2026 quella della Metro C. Entro il 2027 saranno installate e attivate tutte le smart cells. Sette edifici comunali, dal centralissimo Campidoglio con palazzi limitrofi ad alcuni immobili a Ostiense, sono stati già individuati per essere dotati di celle e copertura 5G. (segue) (Rer)