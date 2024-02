Roma: l’era del 5G, da paraboliche su terrazze alle small cells su colonnati San Pietro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, però, il passaggio cruciale è quello che riguarda il regolamento per la localizzazione delle antenne perché, per dirla con un esempio semplice, se le small cells sono i rubinetti d’erogazione della connessione, le antenne sono le sorgenti. La competenza della materia, secondo la delibera che sbarca in Assemblea capitolina la prossima settimana, passa dal dipartimento Urbanistica a quello Sviluppo economico. Il documento revocherà il regolamento del 2015 e approverà la nuova disciplina, la quale include un allegato con un elenco di siti sensibili, come scuole ed ospedali, in cui le antenne non possono essere installate. Il tracciato di riferimento è la norma regionale vigente e sulla base della quale il Comune ha individuato le aree in cui saranno interdette le cosiddette torrette. Le procedure per le aziende traslocheranno tutte nel mondo digitale: i costruttori potranno presentare una richiesta all’ufficio che sarà costituito presso il dipartimento Sviluppo economico e si avvieranno le procedure autorizzative, dalla conferenza dei servizi alle verifiche previste. I Municipi potranno dire la loro, ma il parere non sarà vincolante. Il controllo delle emissioni resterà in capo all’agenzia regionale Arpa. Per quanto riguarda la realizzazione delle antenne qualsiasi costruttore potrà fare richiesta, anche in rete con altri, in modo da appoggiare l’erogazione del servizio di più operatori sulla stessa infrastruttura. (segue) (Rer)