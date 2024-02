Roma: l’era del 5G, da paraboliche su terrazze alle small cells su colonnati San Pietro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In queste ore, alla vigilia della discussione in Aula, sono diversi gli emendamenti in elaborazione: l'Alleanza verdi sinistra chiederà di vincolare le nuove antenne a una pianificazione che tenga conto di una distribuzione equilibrata sul territorio nel rispetto dei siti sensibili ma anche di prevedere risorse a bilancio per effettuare il monitoraggio delle emissioni attraverso centraline comunali. Dalle opposizioni dovrebbe arrivare invece arrivare la richiesta a tutelare il libero mercato, tema già oggetto di ricorsi al Tar del Lazio però respinti. Dalla giunta arriverà, a integrazione, un emendamento con un elenco ampio di immobili del patrimonio comunale in cui potranno essere collocate le small cells. "Sono sicura che dopo mesi di confronto e collaborazione siamo giunti a un buon regolamento, che potrà essere arricchito con le proposte a cui stanno lavorando i consiglieri comunali - spiega l'assessora allo Sviluppo economico, Monica Lucarelli -. Si tratta di un tema complesso e su cui è stato fatto un grande lavoro di confronto, anche con gli operatori, è un tema fondamentale se vogliamo portare la città verso la digitalizzazione". Nell'era del 5G, quando gradualmente inizieranno a scomparire le paraboliche dalle terrazze e le comunicazioni viaggeranno dai lampioni ai colonnati invece che sopra, dentro, la città.