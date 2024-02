Forza Italia: Craxi, costruire nuovo sogno italiano come fece Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Serve “costruire un nuovo sogno italiano, così come fece Berlusconi”. Lo ha detto la presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia, al palazzo dei Congressi, a Roma. “Forza Italia è una sintesi fra culture” e “occorrono una cultura della politica e una politica intrisa di cultura per attrarre a noi le forze più pensanti”, ha aggiunto. “Dobbiamo dotarci di una bussola per definire soluzioni per una buona vita, per favorire un giusto equilibrio fra stato e mercato e fra stato e cittadini proponendo un modello culturale basato sul merito”, ha concluso Craxi. (Rin)