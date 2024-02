Ambiente: Sala, per inquinamento il Governo dichiari stato di calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'inquinamento, "il governo dichiari stato di calamità". Lo ha chiesto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo all'evento "L’alleanza necessaria per il diritto alla salute”, nell'ambito della prima conferenza regionale sulla salute, organizzata dal gruppo consiliare PD Lombardia. "Un tema così complesso non si risolve se a Milano, è un problema nazionale, è un qualcosa su cui dobbiamo fare di più tutti", ha concluso. (Rem)