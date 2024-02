Gaza: al via a Parigi colloqui per accordo su ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via a Parigi i colloqui sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e lo scambio dei 136 ostaggi israeliani ancora nelle mani del movimento islamista Hamas. Secondo una fonte citata dal quotidiano egiziano “Al Qahera News”, i colloqui sono iniziati con incontri separati tra il capo dell’intelligence israeliana Mossad, David Barnea, e i rappresentanti delle altre parti coinvolte: Qatar, Egitto e Stati Uniti. La stessa fonte ha affermato che “ci sono segnali di cauto ottimismo sulla possibilità di procedere verso una seria trattativa” per raggiungere un’intesa. Lo sviluppo negoziale giunge a seguito del veto degli Stati Uniti alla risoluzione proposta dall’Algeria alle Nazioni Unite per un cessate il fuoco a Gaza. L’ambasciatrice Usa all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, aveva motivato la decisione spiegando che erano in corso contatti diplomatici per cessare le ostilità temporaneamente e al tempo stesso liberare gli ostaggi. Un alto esponente dell'ufficio politico di Hamas, Musa Abu Marzouk, ha dichiarato che potrebbe esserci presto "una svolta" nei negoziati per il cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista palestinese nella Striscia di Gaza. In un'intervista al quotidiano giordano "Al Ghad", Abu Marzouk ha sottolineato che Hamas ha posto come condizione il rilascio di 500 prigionieri palestinesi per ogni ostaggio israeliano liberato, aggiungendo che il ritiro delle forze di Israele è il "principale ostacolo" ai negoziati. (Res)