Argentina-Usa: Blinken incontra Milei e omologa Mondino, focus su accordi Fmi, cooperazione e crisi internazionali

- La rinegoziazione del debito dell’Argentina con l’Fmi, la cooperazione economica per diventare “partner privilegiati” e il ruolo nelle crisi internazionali sono stati i temi al centro della missione del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a Buenos Aires. Una visita di poche ore, in cui il funzionario Usa ha incontrato il presidente, Javier Milei e l’omologa, Diana Mondino nella Casa Rosada, il palazzo del governo. “L’Argentina ha un potenziale straordinario”, ha affermato Blinken a conclusione della visita, sottolineando più volte, nella conferenza stampa finale con Mondino, che gli Stati Uniti intendono rafforzare ulteriormente la cooperazione commerciale”. “Gli Usa sono il primo investitore in Argentina, ma vogliamo fare di più ed eliminare le barriere agli investimenti per spingere le relazioni commerciali”, ha detto il funzionario Usa. (segue) (Abu)