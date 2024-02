Argentina-Usa: Blinken incontra Milei e omologa Mondino, focus su accordi Fmi, cooperazione e crisi internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esistono numerose possibilità di investimento nel Paese”, ha detto, aggiungendo che “C’è grande desiderio, da parte dei nostri imprenditori, di approfondire i legami fra i due Paesi”, menzionando come “settori strategici” l’energia pulita e in particolare le materie prime come il litio. “Gli Stati Uniti sono interessati a cooperare nell’estrazione di minerali critici e in particolare il litio: molte nostre imprese stanno già operando nel nordovest dell’Argentina”, ha affermato Blinken. “L’Argentina ha tutto ciò che serve al mondo e vogliamo supportare il Paese anche nello sforzo verso la transizione energetica”. I nuovi “progetti di cooperazione” che Argentina e Usa porteranno avanti “produrranno impiego e rafforzeranno la produttività” dei due Paesi, ha concluso Blinken. "Speriamo che presto l’Argentina arrivi a ricoprire un ruolo essenziale nell'economia mondiale”, ha concluso il segretario di Stato. (segue) (Abu)