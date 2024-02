Argentina-Usa: Blinken incontra Milei e omologa Mondino, focus su accordi Fmi, cooperazione e crisi internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla situazione macroeconomica del Paese, il funzionario Usa si è espresso con favore rispetto ai progressi dell’accordo tra Fondo monetario internazionale (Fmi) ed esecutivo argentino, sottolineando che il lavoro che si sta facendo per arrivare a una “stabilizzazione dell’economia” è “assolutamente essenziale” e gli Stati Uniti “intendono fare quanto possibile per contribuire al successo”. Allo stesso tempo, il segretario Usa ha affermato che quella di adottare o meno il dollaro statunitense come moneta nazionale è decisione esclusiva dell'Argentina. "Sicuramente saremo interessati a conoscere i piani e discuterli, ma è una decisione che deve essere presa dall'Argentina", ha detto Blinken. (segue) (Abu)