Argentina-Usa: Blinken incontra Milei e omologa Mondino, focus su accordi Fmi, cooperazione e crisi internazionali (5)

- Insieme a Blinken, hanno partecipato alla missione anche l'ambasciatore Usa in Argentina, Marc Stanley, e il sottosegretario di Stato per l'America latina, Brian Nichols. Dal lato argentino, erano presenti anche il capo di Gabinetto, Nicolas Posse, il ministro dell'Economia, Luis Caputo, l'ambasciatore argentino designato negli Usa, Gerardo Werthein, e la segretaria del governo, Karina Milei. Il presidente Milei ha ricevuto Blinken poco prima di partire per gli Usa, dove interverrà al Conservative Political Action Conference (Cpac), la conferenza politica annuale a cui partecipano attivisti e politici conservatori da tutto il mondo, che è iniziata mercoledì e durerà fino al 24 febbraio. Secondo molti analisti e fonti di stampa, Milei potrebbe incontrare l’ex presidente e candidato repubblicano Donald Trump. “Non possiamo confermare questa informazione”, ha dichiarato la ministra Mondino. (Abu)