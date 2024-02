Italia-Usa: la diaspora italiana nelle Americhe del 20mo secolo in mostra a Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La mostra analizza l'influenza che le migrazioni giunte dall'Italia dalla metà del 19mo secolo fino agli anni Quaranta hanno avuto sull'arte americana. Approfondendo la dinamica dell'intersezione tra il patrimonio culturale italiano e l'espressione artistica americana, il percorso espositivo evidenzia il profondo impatto che gli artisti americani di origine italiana hanno avuto sullo sviluppo di identità artistiche uniche e guida i visitatori in un viaggio attraverso le diverse espressioni estetiche che hanno caratterizzato la regione, dal cubismo al surrealismo, dall'espressionismo astratto all'arte concettuale. Il flusso migratorio verso le Americhe partito nel 19mo secolo da diversi Paesi europei, e soprattutto dall'Italia, ha dato luogo a significativi scambi culturali già a partire dai primi anni del Novecento. In questo contesto, gli artisti di origine italiana hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare le arti visive nelle Americhe e nell'infondere nella società locale una nuova idea di modernità, che ha poi contribuito al boom artistico dell'America Latina degli anni Cinquanta e Sessanta.