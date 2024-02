Italia-Usa: la diaspora italiana nelle Americhe del 20mo secolo in mostra a Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piuttosto che focalizzarsi su opere dedicate al tema della migrazione, la mostra si concentra sul risultato dei processi di assimilazione multigenerazionale e sul dialogo costante tra l'Italia e le Americhe nel suo complesso. La diversità delle culture e la loro combinazione attraverso l'emisfero occidentale si presenta evidente nelle opere selezionate, che abbracciano il periodo che va dal 1937 fino agli albori del 21mo secolo e approfondiscono temi diversi come l'astrazione, la geometria, la figurazione, la rappresentazione dei luoghi e degli spazi. Oltre il Grande Atlantico celebra la complessa trama narrativa tessuta da autori di straordinario talento, offrendo un affresco che trascende i confini per cogliere l'essenza di un vero patrimonio artistico globale dalle radici italiane. (Was)