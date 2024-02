Medio Oriente: Casa Bianca, insediamenti israeliani in Cisgiordania violano norme internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania rappresentano una violazione delle norme internazionali. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "Siamo sempre stati chiari su questo punto", ha detto, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla recente approvazione della costruzione di nuove unità abitative in Cisgiordania da parte del governo di Benjamin Netanyahu. (Was)