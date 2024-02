Mar Rosso: Casa Bianca, colpite le capacità militari Houthi ma Iran continua a sostenerli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi statunitensi hanno "degradato in maniera significativa" le capacità militari delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi, responsabili di continui raid contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "Riteniamo che l'Iran stia continuando a sostenerli, fornendo loro sistemi d'arma", ha detto. (Was)