Medio Oriente: Blinken, Usa "delusi" per annuncio su nuovi insediamenti in Cisgiordania

- Gli Stati Uniti registrano con disappunto l'annuncio del governo di Israele di procedere a nuovi insediamenti in Cisgiordania, decisione che contrasta con la possibilità di stabilire una pace "duratura" nella regione e non coerente "con il diritto internazionale". Lo ha detto il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nella conferenza stampa tenuta a conclusione dell'incontro con la ministra degli Esteri dell'Argentina, Diana Mondino. "Continueremo ad appoggiare a pieno il diritto di Israele alla sicurezza, all'autodifesa e alla lotta contro il terrorismo. Ma riguardo agli insediamenti, abbiamo visto i rapporti, e devo dire che siamo delusi dall'annuncio", ha detto Blinken assicurando che, in linea con quanto affermano "da anni" i governi Usa, "i nuovi insediamenti sono controproducenti" nell'ottica di una "pace duratura" e non coerenti "con il diritto internazionale. L'espansione degli insediamenti, in questo senso, indebolisce e non rafforza la sicurezza di Israele", ha detto. (Abu)