Forza Italia: Zangrillo, continuerà a scrivere importanti pagine in storia Italia e Ue

21 luglio 2021

- "Siamo qui e a qualcuno dei molti critici che abbiamo non sembrerà neppure vero, e forse gli dispiacerà, perché il partito che non c’è, il partito di plastica, il partito virtuale, il partito aziendale, improvvisamente e incontestabilmente, c’è. Forza Italia esiste, resiste e cresce". Cita le parole pronunciate da Silvio Berlusconi nel 1998, in occasione del primo congresso nazionale di Forza Italia, il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, in prima fila al congresso del partito che si svolge oggi e domani a Roma. "È davvero un piacere incontrarci in questo momento così importante per tutti noi, per la grande famiglia di Forza Italia, per il nostro futuro - sottolinea Zangrillo -. Un futuro che stiamo scrivendo insieme, con orgoglio, con senso di responsabilità, con spirito di servizio, tenendo ben piantate a terra le nostre radici, i nostri valori, la nostra storia. Lo stiamo facendo ancora di più oggi, in quello che è il nostro primo Congresso nazionale senza il nostro fondatore, il nostro leader, Silvio Berlusconi. Si tratta di un’occasione, per noi ‘nuova’, di grande cambiamento. E nonostante il cambiamento comporti, molto spesso, spavento e disorientamento, stiamo dando prova di grande maturità". (segue) (Rin)