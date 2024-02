Ambiente: Bonaccini, contro inquinamento servono due miliardi mai arrivati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Ho scritto al governo ieri l'altro e a colleghi presidenti di Regione perché servono due miliardi di euro che non sono mai arrivati". Lo ha detto il presidente delle regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo all'evento "L’alleanza necessaria per il diritto alla salute”, nell'ambito della prima conferenza regionale sulla salute, organizzata dal gruppo consiliare del Partito democratico della Lombardia. Secondo il presidente dell'Emilia Romagna, "serve un'assunzione di responsabilità collettiva perché lo smog non conosce confini geografici né colore politico", ha concluso. (Rem)