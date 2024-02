Innovazione; Osnato (Fd'I), centro ricerche Eni un’eccellenza, Italia può avere vantaggio competitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una grande occasione formativa, a diretto contatto con la più grande realtà industriale della Nazione. Un piccolo viaggio alla frontiera del progresso scientifico e dell'eccellenza tecnologica, per comprendere come essere promotori di un dialogo sempre più proficuo tra le istituzioni e quei grandi complessi produttivi che, come Eni, tengono alto il nome dell'Italia nel mondo". Lo afferma in una nota Marco Osnato – deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – dopo aver guidato in visita al Centro ricerche Eni di San Donato Milanese una delegazione di Fratelli d'Italia, composta anche dai deputati Lorenzo Malagola e Stefano Maullu nonché dall'assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, Franco Lucente. (segue) (Com)