Governo: Pichetto, sue azioni segneranno l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni “che il governo sta facendo” e “che farà, segneranno l’Italia”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. “La nostra forza sta nell'essere capaci di gestire gli eventi in modo realistico e concreto, in un contesto economico mondiale caratterizzato prima dall'emergenza sanitaria, poi dalla guerra in Ucraina, adesso dal conflitto israelo-palestinese a Gaza e infine dalla crisi sul Mar Rosso”, ha concluso. (Rin)