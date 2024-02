Energia: Pichetto, grazie a Forza Italia si parla di nuovo di nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo “tanto tempo, grazie a Forza Italia, oggi il paese è tornato a confrontarsi e a parlare di energia nucleare, grazie alle nuove tecnologie”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. “L'energia nucleare più pulita in grado di preservare i territori ma anche e soprattutto la sicurezza dei cittadini - ha sottolineato -. Questo vuol dire guardare avanti e pensare al futuro delle nuove generazioni. Per questo ho dato vita alla piattaforma nazionale sul nucleare sostenibile e lo ribadisco: noi siamo per il nucleare! Questo è un risultato che dobbiamo rivendicare”, ha concluso. (Rin)