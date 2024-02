Spagna: almeno dieci morti nell'incendio a Valencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dei morti nell'incendio di un complesso residenziale nel quartiere Campanar a Valencia è salito ad almeno dieci persone. È quanto indicato dal prefetto della Comunità valenciana, Pilar Bernabé. La polizia scientifica ha individuato dieci corpi inuna prima ispezione dopo la stabilizzazione del rogo, ha spiegato Bernabé. Quattro delle vittime appartenevano alla stessa famiglia: il padre, la madre, una bambina di tre anni e un neonato. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la mattina per raffreddare l'edificio e ora sono riusciti ad accedere all'interno e stanno ispezionando le abitazioni. I servizi di emergenza hanno curato 15 feriti, tra cui sette vigili del fuoco. Nove di loro sono stati ricoverati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. (Spm)