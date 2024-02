Sicurezza: Malan (Fd’I), scorte contro poliziotti e carabinieri, Pd condivide parole Fratoianni?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'onorevole Fratoianni propone “scorte democratiche” per proteggere i manifestanti da poliziotti e carabinieri. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. “Le scorte servono a difendere da criminali e delinquenti. Equiparare gli agenti delle Forze dell'ordine a criminali e delinquenti è aberrante e grave per chiunque, e specialmente per un parlamentare, che - come dice la Costituzione - rappresenta la Nazione”, sottolinea Malan, che aggiunge: “Se Fratoianni non corregge le sue parole, come spero, il Pd, alleato del suo partito nelle ultime elezioni politiche e oggi in Sardegna, dovrà spiegare se le condivide". (Rin)