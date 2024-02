Argentina-Usa: Blinken, condividiamo valori e vogliamo approfondire relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Argentina e gli Stati Uniti condividono “valori di democrazia e libertà”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante la conferenza stampa congiunta con la ministra degli Esteri dell’Argentina, Diana Mondino, a margine degli incontri di oggi nel Paese. “C’è grande desiderio, da parte degli Stati Uniti, di approfondire i legami fra i nostri Paesi”, ha continuato Blinken. “Gli Usa sono il primo investitore in Argentina, ma vogliamo fare di più ed eliminare le barriere agli investimenti per spingere le relazioni commerciali”, ha detto il funzionario Usa, menzionando come “settori strategici” l’energia pulita e in particolare le materie prime come il litio. “I nuovi progetti di cooperazione” che Argentina e Usa porteranno avanti “produrranno impiego e rafforzeranno la produttività” dei due Paesi, ha concluso Blinken. (Abu)