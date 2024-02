Africa: Kenya e Namibia aggiunti alla "lista grigia" internazionale del riciclaggio di denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi), l'organismo di vigilanza globale antiriciclaggio, ha rimosso gli Emirati Arabi Uniti dalla sua "lista grigia" di paesi soggetti a maggiore monitoraggio, mentre sono stati aggiunti Kenya e Namibia. I Paesi della lista grigia, si legge in un comunicato, presentano “carenze strategiche” nei loro sforzi per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma stanno collaborando con il Gafi per correggere i problemi e sono soggetti a un maggiore monitoraggio. Oltre agli Emirati, Barbados, Gibilterra e Uganda sono state rimosse dalla lista grigia, nella quale attualmente figurano 21 nazioni in totale. I Paesi sono esortati ad applicare contromisure contro l’Iran e la Corea del Nord per proteggersi dal riciclaggio di denaro, dal finanziamento del terrorismo e dalla proliferazione delle armi. Nel frattempo, viene richiesto loro di applicare una maggiore due diligence nei confronti del Myanmar. Il Gafi ha inoltre ribadito la sua condanna nei confronti della Russia per l’invasione dell’Ucraina avvenuta due anni fa. L’anno scorso il Gruppo ha sospeso la partecipazione della Russia all’organismo e ha affermato che i suoi membri stanno adottando misure proattive per proteggere il sistema finanziario globale, dati i crescenti legami finanziari di Mosca con i Paesi soggetti alle contromisure del Gafi. Più di 200 Paesi e giurisdizioni si sono impegnati ad attuare le raccomandazioni del Gafi, che dispone anche di una "lista nera" di nazioni considerate giurisdizioni ad alto rischio. (Res)