Milano: domani marcia del nord Italia “Vittoria per la pace” a due anni dall'invasione russa in Ucraina

- Sabato 24/02/2024, data che segnerà la commemorazione del decimo anno dall'invasione russa dell'Ucraina e il secondo anno dall'invasione su vasta scala, si terrà a Milano una grande manifestazione chiamata "Vittoria per la pace" che unirà tutto il Nord Italia. La marcia partirà da Piazza Castello alle ore 13 e finirà con una manifestazione a Piazza San Babila (intorno alle ore 15:00), dove si terranno vari interventi (alla fine del comunicato la lista dei relatori). La marcia e la manifestazione sono organizzate con il patrocinio del Consolato Generale dell’Ucraina a Milano e con il supporto dell’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini del Nord Italia, le associazioni, e i partiti politici a unirsi per dimostrare solidarietà all'Ucraina e inviare un messaggio chiaro di sostegno e resistenza contro l'oppressione del regime di Putin e contro ogni regime fascista nel mondo. Il titolo dell'evento, "Vittoria per la pace", sottolinea la necessità di una vittoria dell'Ucraina per arrivare a una pace giusta, che garantisca stabilità e sicurezza, fondata sul rispetto del diritto internazionale. (segue) (Com)