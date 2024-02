Milano: domani marcia del nord Italia “Vittoria per la pace” a due anni dall'invasione russa in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace, quella giusta, sicura, duratura, si fonda sul rispetto del diritto internazionale, sulla sovranità e sull'integrità del paese invaso, mediante l’applicazione del principio di “accountability”, che prevede la giusta punizione per i responsabili dei crimini di guerra. Una vittoria militare decisiva può servire come deterrente contro future aggressioni o invasioni da parte di altri paesi imperialisti. Costringere l'Ucraina al tavolo dei negoziati, in questo momento, significherebbe solo posticipare una futura aggressione militare da parte della Russia, forse ancora più sanguinosa. Interverranno tra gli altri: Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, Andriy Yermak, Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, Andriy Shevchenko e Marco Cappato (Com)