Ambiente: Tajani, crea alleanza tra generazioni

- L’ambiente è "la materia che realizza alleanza tra generazioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. "Il falso ambientalismo provoca decrescita e allontana le imprese. Dobbiamo conservare il mondo che ci è stato consegnato e riparare i guasti. Serve più ricerca e tecnologia perché sviluppo e ambiente sono gli alleati per la costruzione di un domani migliore", ha concluso. (Rin)