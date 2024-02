Mar Rosso: Germania parteciperà a missione Ue con fregata "Hessen"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha approvato la partecipazione della Germania a Eunavfor Aspides, la missione navale dell'Ue per la sicurezza e la protezione della libertà di navigazione nel Mar Rosso. Secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa di Berlino, il contributo tedesco vede l'invio della fregata "Hessen" nel teatro operativo. Il contingente ha un limite massimo di 700 effettivi, di cui 240 imbarcati sulla nave da guerra tra membri dell'equipaggio, personale per gli elicotteri a bordo, fanti di marina e sanità. Il mandato scadrà il 28 febbraio 2025. Il personale restante verrà dispiegato presso il comando di Aspides a Larissa, in Grecia. Nella prossima estate, la "Hessen" dovrebbe essere avvicendata dalla fregata "Hamburg". (Geb)