Slovacchia: sondaggio, Pellegrini (Hlas) favorito alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio nazionale slovacco e leader del partito Voce-Socialdemocrazia (Hlas) Peter Pellegrini è dato per favorito alle elezioni presidenziali. E’ quanto emerge da un sondaggio dell’istituto Ipsos condotto per il quotidiano “Dennik N”. Pellegrini ottiene il 42 per cento, mentre il suo principale avversario, l’ex ministro degli Esteri Ivan Korcok, ottiene il 36,3 per cento. Gli altri candidati alle elezioni presidenziali, il cui primo turno si terrà il 23 marzo prossimo, sono a notevole distanza rispetto ai due nomi che più probabilmente andranno all’eventuale ballottaggio. Stefan Harabin si ferma all’8,5 per cento, Igor Matovic e Jan Kubis al 3,4 per cento, Krisztian Forro al 3 per cento, Marian Kotleba all’1,7 per cento, Patrik Dubovsky all’1,3 per cento, Andrej Danko all’1,1 per cento e Milan Nahlik allo 0,3 per cento. Per quanto riguarda il secondo turno, gli intervistati da Ipsos sostengono per il 53,8 per cento Pellegrini e per il 46,2 per cento Korcok. (Vap)