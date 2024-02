Trasporti: Corbetta (Lega), arrivati fondi prolungamento M1 e tranvia Milano-Limbiate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In casa Dem. continuano invece i vergognosi ritardi sulla progettazione dei lavori da parte di MM - e quindi del Comune di Milano - sui prolungamenti della M1 a Monza Bettola e della M5 a Monza città. Il Pd piuttosto che blaterare su ambiente e inquinamento dia una svegliata a MM per velocizzare i tempi di queste opere fondamentali per il traffico e quindi l'ambiente". "La Lega e il Governo proseguono con la 'cura del ferro' dove si stanno investendo miliardi di euro, anche queste sono misure che vanno a favore dell'ambiente togliendo dalle strade migliaia di auto. Noi siamo per potenziare le infrastrutture e i collegamenti togliendo il traffico e migliorando i servizi ai cittadini, altri preferiscono invece sanzionarli con Area B e C". Lo afferma Alessandro Corbetta capogruppo della Lega in Regione Lombardia in merito alla notizia dei finanziamenti del Governo per 233 milioni destinati al prolungamento della M1 a Baggio e per la tranvia Milano-Limbiate. (Com)