Usa-Argentina: Blinken, sforzi del governo Milei per stabilizzare economia sono "essenziali"

- Gli Stati uniti appoggiano il lavoro "essenziale" che il governo dell'Argentina sta portando avanti per "stabilizzare l'economia nazionale". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken al termine del bilaterale con la ministra degli Esteri dell'Argentina, Diana Mondino. "Il lavoro che si sta facendo per stabilizzare l'economia è assolutamente essenziale", ha detto Blinken ricordando che gli Stati Uniti "intendono fare quanto possibile per contribuire al successo". Il segretario di Stato ha inoltre definito "una straordinaria opportunità" le relazioni con l'Argentina, Paese fornitore di alimenti ed energia, "ciò di cui il mondo ha bisogno". (Abu)