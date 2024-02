Diritti: Tajani, mettere famiglia naturale al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro "deve esserci la famiglia naturale orientata alla procreazione" perché "la famiglia ha una funzione sociale che merita una tutela particolare". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. "Questo non vuol dire meno rispetto. I cittadini non possono essere discriminati per le loro scelte e per i loro legittimi orientamenti - ha sottolineato -. La libertà è sacra in qualunque aspetto della vita e ogni tentativo di violenza deve essere contrastato con la forza della legge", ha concluso. (Rin)