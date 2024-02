Migranti: Usa, pressioni sul Canada per imporre obbligo di visto ai visitatori messicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno facendo pressione sulle controparti canadesi per imporre il requisito del visto ai visitatori in arrivo dal Messico, nel tentativo di contenere il crescente numero degli ingressi illegali al confine tra Usa e Canada. Fonti anonime hanno riferito al "Wall Street Journal" che i migranti messicani starebbero utilizzando la frontiera canadese come una "porta sul retro" per entrare negli Stati Uniti, evitando il più controllato confine meridionale. Secondo le fonti, le autorità di Washington avrebbero rafforzato la pressione sul Canada per imporre il requisito del visto ai viaggiatori in arrivo dal Messico. In precedenza, anche il ministro per la Sicurezza pubblica canadese, Dominic LeBlanc, ha affermato che le auorità di Ottawa stanno valutando diverse opzioni per ridurre il numero dei richiedenti asilo in arrivo dal Messico. (segue) (Was)