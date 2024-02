Migranti: Usa, pressioni sul Canada per imporre obbligo di visto ai visitatori messicani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo anno fiscale, concluso a settembre, la polizia di frontiera statunitense ha effettuato più di 10 mila arresto al confine con il Messico, cinque volte in più rispetto al 2022. Più della metà delle persone detenuta sono di nazionalità messicana. "Non sono i numeri registrati al confine con il Messico, ma rappresentano comunque una questione da risolvere", ha affermato Roberto Velasco, capo della direzione Nod America al ministero degli Esteri messicano. Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha rimosso l'obbligo di visto per i visitatori messicani nel 2016, nel quadro di una strategia volta a rafforzare i legami commerciali con uno dei più importanti partner economici del Paese. Da allora, il numero dei richiedenti asilo è andato progressivamente aumentando, ed entrambi i Paesi hanno affermato che le organizzazioni criminali stanno contribuendo ad organizzare il viaggio dei migranti illegali verso il Canada. (Was)