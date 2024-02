© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi siti web del ministero della Difesa della Danimarca sono rimasti inattivi per un'ora dopo un attacco informatico. Lo ha reso noto sui social il Centro per la sicurezza cibernetica danese, che sta lavorando per risolvere il problema, sebbene si tratti "di un tipo di attacco che si verifica a intervalli regolari, ma per il quale l'agenzia è ben attrezzata". (Sts)