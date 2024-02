Slovacchia: presidente Caputova, mancata pubblicazione riforma codice penale è ostruzionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata tempestiva pubblicazione della riforma del codice penale slovacco è una forma di ostruzionismo da parte della maggioranza mirante a impedire l’esame della sua costituzionalità. Lo ha detto la presidente Zuzana Caputova, dopo che la riforma è già stata approvata dal Consiglio nazionale e controfirmata. Il capo dello Stato ha avvertito che ritardare la pubblicazione non impedisce alla Corte costituzionale di sospendere l’efficacia della riforma in attesa di giudizio. Martedì scorso la Corte costituzionale slovacca ha confermato di aver ricevuto il ricorso della presidente Caputova contro la riforma del codice penale. Il capo dello Stato vuole che la Corte esamini la sua costituzionalità e ha proposto anche la sospensione della sua efficacia in attesa di giudizio. La riforma include una serie di misure, tra le quali l’abolizione dell’Ufficio del procuratore speciale, preposto all’azione penale contro reati quali la corruzione, ma anche pene più lievi, termini di prescrizione abbreviati e modifiche alla sospensione delle sentenze. La presidente è del parere che queste misure rappresentino la rinuncia dello Stato a tutelare i diritti fondamentali e la sicurezza dei cittadini e ad amministrare con efficacia la giustizia. (Vap)