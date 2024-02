Sanità: Pd, in Lombardia sottovalutata la prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Più volte nella mia attività ho avuto modo di apprezzare quanto sia prezioso il contributo di Nova al mondo dell’informazione" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e dellaCooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Atteso l'intervento di Massimo Galli, docente di Malattie infettive all'Università di Milano, che, come spiega la consigliera Vallacchi, ha toccato il cuore del problema delle vaccinazioni: "Galli ci ha detto quello che ormai sappiamo: chi oggi governa la nazione strizza l'occhio ai no vax. Il risultato? Il professore ha sottolineato l'importanza delle campagne vaccinali, oggi sottovalutate, appunto, dall'esecutivo. Marina Sereni, oggi responsabile di Sanità e salute del Pd nazionale, ha messo l'accento sulle politiche sanitarie degli ultimi governi: "Siamo reduci da una stagione lunga di definanziamento del servizio sanitario nazionale e anche noi ne siamo stati parte. Abbiamo sottovalutato come questo potesse portare a far scricchiolare quei pilastri di equità, eguaglianza, solidarietà da cui nasce il Ssn. Per questo nel nostro programma elettorale abbiamo scritto che non pensiamo di dover tornare mai più sotto il 7 per cento del Pil di spesa sanitaria. E se anche lo raggiungessimo domani, assieme all'eliminazione del tetto per le spese del personale, non avremmo ancora risolto tutti i problemi. Sarebbero solo le precondizioni per farlo. Ma non servono nemmeno esclusivamente le risorse, perché in Lombardia non sono mancate, eppure i guasti ci sono. È necessaria una riforma vera e uno dei cambiamenti fondamentali è tornare a mettere al centro la prevenzione. La quale, però, non è la priorità del mercato, perché diminuisce gli affari. (segue) (Com)