Sanità: Pd, In Lombardia sottovalutata la prevenzione

- "La prevenzione al centro" è il titolo del panel coordinato da Roberta Vallacchi, consigliera regionale del Pd, dentro la prima conferenza regionale organizzata dal Gruppo del Pd e intitolata "La salute è un diritto", che si sta tenendo in queste ore al Pirellone. L'incontro è partito da un punto fermo: "Da quando in Lombardia è stata fatta la riforma sanitaria del 2015 e si è arrivati all'istituzione delle Ats, si è automaticamente prodotto un allontanamento delle attività di prevenzione dai territori, con una riduzione molto importante del personale. Ad esempio, i dipendenti delle strutture di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, fondamentali per evitare tanti infortuni, erano 619 nel 2017, 309 nel 2020, per poi diventare 437 nel 2022. L'obiettivo per il 2024 sarebbe di raggiugere 742 unità, che a noi appare molto difficile per la scarsa disponibilità di personale in tutto il comparto della sanità. Ma questo è il risultato delle politiche sanitarie del centrodestra che ha continuato a disinvestire sulla prevenzione, mentre noi pensiamo a recuperare risorse e a riprogettare il modello organizzativo", ha esordito Vallacchi. (segue) (Com)