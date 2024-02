Sanità: Pd, In Lombardia sottovalutata la prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atteso l'intervento di Massimo Galli, docente di Malattie infettive all'Università di Milano, che, come spiega la consigliera Vallacchi, ha toccato il cuore del problema delle vaccinazioni: "Galli ci ha detto quello che ormai sappiamo: chi oggi governa la nazione strizza l'occhio ai no vax. Il risultato? Il professore ha sottolineato l'importanza delle campagne vaccinali, oggi sottovalutate, appunto, dall'esecutivo. Così, quest'anno il picco d'influenza è stato il più alto dall'inizio del secolo, toccando 18 persone su mille. Ma la spiegazione è chiara: i dati dell'antinfluenzale parlano di una copertura del 75 per cento, quando l'obiettivo ottimale è del 95 per cento. E se almeno 50 milioni di persone, cioè l'85 per cento della popolazione totale, hanno fatto due vaccini, oltre 40 milioni, il 69 per cento, ne hanno fatti tre, le successive campagne si sono fermate a meno di 7 milioni e a meno di 2". (segue) (Com)