Sanità: Pd, In Lombardia sottovalutata la prevenzione (4)

- Di lezione dal Covid ha parlato anche Gian Antonio Girelli, parlamentare, già consigliere regionale del Pd e presidente della Commissione che aveva indagato su ciò che era successo in Lombardia durante la pandemia: "Parlare di sanità in questo momento storico del nostro Paese è di fondamentale importanza perché stiamo rischiando la 'lombardizzazione' della sanità in Italia. Lo dimostra l'approccio che il Governo e il partito di maggioranza hanno avuto alla Commissione parlamentare sul Covid analoga alla nostra: in Lombardia era stato deludente quel lavoro, perché non abbiamo potuto avere tutti i documenti, i verbali del comitato tecnico-scientifico, non tutte le audizioni richieste sono state fatte. Ma a Roma, a chiare lettere, si è mossa un'accusa al Ministro Speranza e al Governo di allora, e si è messo in discussione quanto fatto, fino a escludere il ruolo delle Regioni. E questo ci deve molto preoccupare, perché siamo in una fase di non consapevolezza". (Com)