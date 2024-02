Veneto: assessore Politiche sociali, stanziati 25 milioni per adeguamento strutture assistenziali per anziani e persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha stanziato 24.870.000 euro per sostenere gli enti del settore sociale e sociosanitario nell'adeguamento delle proprie strutture a persone anziane e con disabilità. "Si tratta – ha spiega l'assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali, Manuela Lanzarin - di importanti risorse che andranno impiegate per migliorare la qualità dei centri servizi rivolti ai nostri anziani. Il 75 per cento delle risorse, infatti, sarà dedicato a questa categoria. Il 25 per cento è rivolto al mondo della disabilità, di cui il 5 per cento sarà dedicato a chi già svolge attività a vantaggio di persone disabili in modo da ampliare l'offerta della vita fuori casa. Ad esempio, iniziative nell'occupabilità come laboratori di cucina, di pasticceria, spazi per l'orticoltura e per il commercio dei prodotti. Ma anche progetti che si interessano della vita residenziale come le forme di abitare leggero, di impegno nel tempo libero e di esperienze volte all'inclusione. È data così un'occasione per un ulteriore cambiamento di passo verso quei progetti innovativi che sono volano di una qualificazione dei servizi già esistenti nei nostri territori". I fondi, come riporta una nota regionale, "saranno anticipati dalla Regione per essere restituiti dai beneficiari nell'arco di quindici anni, in rate uguali, sulla base di un apposito piano, senza gli oneri degli interessi". (Rev)