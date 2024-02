Carburanti: Appendino (M5s), Consiglio di Stato chiude farsa cartelli Meloni-Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Dopo lo stop del Tar, anche dal Consiglio di Stato arriva l'altolà sul farsesco obbligo di esporre il cartello con il prezzo medio regionale dei carburanti, imposto dal governo ai benzinai. Un'imposizione ritenuta dal duo Meloni-Urso risolutiva, ma che non ha inciso di una virgola sulle oscillazioni delle tariffe di diesel e benzina, che sono rimaste sempre a livelli sconsiderati", osserva in una nota la deputata Chiara Appendino (M5s). "La demagogia di chi promise in campagna elettorale di abolire le accise, continua ad avere le gambe cortissime: anche in questi giorni si susseguono le segnalazioni di "picchi" attorno ai 2,5 euro al litro. Meloni dovrebbe chiedere scusa agli italiani per l'ostinazione con cui ha detto no alla conferma dello sconto sulle accise nel dicembre 2022. Dopo 14 mesi di stangate, urgono provvedimenti concreti, perché il combinato disposto tra caro-benzina, inflazione, aumenti dei beni alimentari e nuove tasse è fatale per milioni di famiglie", conclude. (Com)