Camera: mercoledì convegno "Verso una nuova Unione dell'energia? - L'Ue fra sostenibilità ambientale, geopolitica e competitività", interviene Fontana

- Mercoledì 28 febbraio, alle ore 15, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "Verso una nuova Unione dell'energia? - L'Ue fra sostenibilità ambientale, geopolitica e competitività". Saluto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Conclusioni di Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, e Alberto Bagnai, presidente della Commissione bicamerale per il controllo degli enti gestori. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa della Camera. (Com)