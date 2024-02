Forza Italia: Pichetto, è forza politica liberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro del partito di Forza Italia è “il futuro del Partito popolare europeo in Italia” e “il futuro di una forza politica liberale, che ha dimostrato di essere l’equilibrio, la responsabilità e la garanzia”. Lo ha detto il ministro dell'Energia, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Congresso nazionale di Forza Italia, in corso a Roma. “Alle elezioni europee l’obiettivo di Forza Italia è fare un risultato importante per poter rappresentare meglio gli italiani”, ha concluso. (Rin)