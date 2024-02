© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha approvato la legge sulla legalizzazione della cannabis a uso ricreativo per gli adulti, a determinate condizioni, proposta dal ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, i voti favorevoli sono stati 407, i contrari 226. Il provvedimento entrerà in vigore dal primo aprile prossimo. (Geb)