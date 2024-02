Speciale infrastrutture: Leonardo, Mariani a "Nova", rafforzeremo attività cybersecurity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo punta ad un deciso rafforzamento delle proprie attività nel settore della cybersecurity considerando la forte crescita della domanda e l'utilizzo sempre più pervasivo delle tecnologie digitali, che non può prescindere dalla loro messa in sicurezza. Lo ha affermato Lorenzo Mariani, condirettore generale di Leonardo, intervistato da “Agenzia Nova” a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza che si è svolta lo scorso fine settimana. “La nostra Divisione Cyber sarà infatti coinvolta, assieme alle Divisioni che sono le Design Authority dei prodotti del Gruppo, in un profondo processo che abbiamo definito di security by design con il quale intendiamo conferire a tutti i prodotti, sistemi e servizi offerti da Leonardo delle intrinseche capacità di cyber resilience, ottenute fin dalle fasi di concezione, progettazione e sviluppo dei prodotti”, ha detto Mariani. “Accanto a ciò la Divisione di focalizzerà su alcuni segmenti di business che sono particolarmente attrattivi e nei quali può disporre di capacità d'eccellenza: mi riferisco alle applicazioni per la Difesa o Cyber Defence, alla protezione cibernetica delle infrastrutture critiche, alla cybersecurity applicata a domini strategici come lo spazio”, ha spiegato il condirettore generale. “Obiettivo primario sarà quello di consolidare il ruolo di riferimento nazionale in questi ambiti, puntando al contempo ad alcuni mercati internazionali prioritari come il Regno Unito – dove la Divisione dispone di un rilevante capacità locale – o come quello delle grandi istituzioni europee (come Ue ed Agenzia spaziale europea) dove ha già conseguito importanti risultati commerciali”, ha aggiunto Mariani. (Res)