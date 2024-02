Speciale infrastrutture: lavori per 2 milioni di euro per migliorare il sistema fognario di Bitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbanoa ha aggiudicato l'appalto per i lavori di miglioramento dei collettori fognari e delle relative connessioni nella città di Bitti, un intervento programmato dopo l'alluvione del 2020 e richiede un investimento di oltre 2 milioni di euro. L'alluvione del 2020 aveva causato gravi danni alle tubature sotterranee, con chilometri di condotte danneggiate o completamente distrutte. Abbanoa ha mobilitato una squadra di tecnici per ripristinare le infrastrutture danneggiate. Utilizzando videoispezioni e mezzi specializzati e la rete fognaria è stata riparata in breve tempo. Tuttavia, per garantire una soluzione a lungo termine, era necessario un intervento più sostanziale. La Protezione Civile ha messo a disposizione oltre 2 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo sistema fognario. Dopo aver ottenuto i finanziamenti e le autorizzazioni necessarie, Abbanoa ha indetto e aggiudicato l'appalto per i lavori. (Rsc)